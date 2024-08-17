Ege TV mikrofonlarına konuşan demirci Ferhat Çekiç, yangın bölgesindeki son durumu ve yaşananları aktardı. Özellikle çatıları yanan binalar ve barınaklar hakkında detaylı bilgi verdi.

Bölgede ciddi hasar gözlemlendi

Yangın söndürme çalışmalarında görev alan demirci Ferhat Çekiç, dün akşam saat 21.00-22.00 arasında bölgede bulunarak yangınla mücadele ettiklerini belirtti. Toki tarafında çatıları yanan binalara müdahale ettiklerini ve ardından arka taraflarda bulunan barınaklara yöneldiklerini söyledi.

Yangın sonrası bölgede ciddi hasar oluştuğunu ifade eden Ferhat Çekiç, "Barınaklar tamamen yanmış durumda ve yaşanamayacak hale gelmiş. Hayvanlar telef olmuş durumda. Bu bölgeleri kontrol altına aldıktan sonra, yukarıya çıkmamıza izin verilmedi" dedi. Ayrıca, bölgedeki halkın çoğunun uzaklaştığını ve bir süre geri dönmeyeceklerini düşündüklerini aktardı.