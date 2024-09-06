Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Olay, 4 Eylül tarihinde Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında gerçekleşti.
5 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizden gelen bir ihbar üzerine bölgeye hızla müdahale etti. Ekipler, denizde zorlu koşullarda yüzmeye çalışan 5 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde yakalayarak kurtardı.
Yakalanan göçmenler, gerekli işlemler için Kuşadası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Kaynak: AA