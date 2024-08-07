Aydın’ın Efeler ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak kazı yapan dört şüpheli suçüstü yakalandı.

Operasyonun detayları

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcaköy Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. N.O., M.E., O.A., ve O.A. isimli dört şüpheli, açtıkları 3 metre derinliğindeki çukurda tarihi eser ararken yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, bir adet dedektör, bir adet jeneratör, bir adet akü, 20 metre uzatma kablosu ve 16 parça çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor.