Son dakika haberine göre, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırının ardından İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. Olayların sıcak gelişmesiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan önemli açıklamalarda bulundu.

İran’dan yıkıcı tehdit

Pezeşkiyan, "Daha yıkıcı bir ikinci saldırı olacak" diyerek İsrail’e yönelik yeni bir tehditte bulundu. Bu durum, bölgedeki gerilimin artmasına neden olabilir.

Katar ile ilişkilerin güçlendirilmesi vurgusu

Cumhurbaşkanı, Katar’ın bölgede önemli bir rolü olduğunu belirterek, "Bizimle, İslam ülkeleri arasında kardeşliğe çok önem veriyorum. Müslümanlar bizim kardeşimizdir," dedi. Pezeşkiyan, Katar ile ilişkilerini güçlendirmek istediklerini ifade etti. "Nakliye, ilaç, sağlık, üniversite ve turizm alanında ortak çıkarlarımızı değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Barış arayışı ve savaş ile ilgili ifadeler

Pezeşkiyan, bölgenin güvenliği konusunda Müslümanların güvenliğini sağlama amacında olduklarını belirtti. "Kan dökülmesini asla istemiyoruz. Ben Cumhurbaşkanı olduğumdan beri barış istiyoruz," diye ekledi. Ancak, İsrail'in sürekli saldırılarının kendilerini savunmaya zorladığını ifade etti. "İsrail misafirimizi Tahran’da öldürdü. Biz sabrettik ama onlar Gazze’ye ve Lübnan’a saldırmaktan vazgeçmediler" dedi.