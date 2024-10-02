Süper Lig 7. haftasında yapay zeka verilerine göre haftanın en iyi 11’i belli oldu. Samsunspor, evinde Göztepe’yi son dakika golüyle mağlup ederek listeye 3 oyuncu ile damga vurdu. Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederken, Mert Günok ve Milot Rashica performanslarıyla en iyi 11’e seçildi.

Haftanın en iyi 11’i şu şekilde: Mert Günok, Milot Rashica, Abdülkerim Bardakcı, Van Drongelen, Marc Bola, Berat Özdemir, Olivier Ntcham, Taulant Seferi, Dusan Tadic, Haris Hajradinovic, George Puşcaş.

Samsunspor'dan Van Drongelen, Marc Bola ve maçın galibiyet golünü atan Olivier Ntcham listeye girerken, Abdülkerim Bardakcı Galatasaray’da gösterdiği üstün performansla kadroya seçildi.