Ayın başında yaşanan gümrük tarifesi kaynaklı düşüş sırasında alım yapmayan yatırımcılar ise pişmanlık yaşıyor.

ABD hisse senetleri Nisan'ın ilk günlerinde %19'a yakın düşüş yaşadı. Ancak kısa süre içinde toparlanma başladı ve piyasalar, yıl başındaki kayıplarının büyük kısmını telafi etti. Küresel piyasalarda da benzer bir görünüm yaşandı. Bu dalgalı ortamda, doğru hisse senetlerini seçmenin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Yapay zeka doğru hisseleri önceden bildi

InvestingPro'nun yapay zeka destekli analiz sistemi ProPicks AI, Nisan ayında en çok kazandıran hisseleri önceden tespit etti. Listenin zirvesinde, yalnızca Nisan ayında %75,82'lik etkileyici bir yükseliş gösteren Güney Kore merkezli ABL Bio (KQ:298380) yer aldı.

Bununla birlikte, Nisan ayının öne çıkan diğer hisse senetleri şöyle:

Hyundai Elevator (KS:017800) - Güney Kore - +%31,40

Data Patterns (NSE:DATP) - Hindistan - +%47,50

Colab Cloud Platforms (BO:COLA) - Hindistan - +%39,90

Siemens Energy (ETR:ENR1n) - Almanya - +%24,90

Bu hisseler, InvestingPro'nun küresel strateji listelerinde yatırımcılara önceden sunuldu. Yeni liste ise 1 Mayıs'ta yayımlanacak.

ABD'de kazandıran hisseler: S&P 500'ü geride bıraktılar

ABD merkezli seçimler de yıl başından bu yana önemli getiriler sağladı. İşte ProPicks AI'nın önerdiği ve yılın ilk dört ayında en çok kazandıran bazı ABD hisseleri:

Cencora (NYSE:COR) - %29

McKesson (NYSE:MCK) - %19,05

Kroger (NYSE:KR) - %17,30

Coca-Cola (NYSE:KO) - %17,06

HCA Healthcare (NYSE:HCA) - %13,73

Amgen (NASDAQ:AMGN) - %11,61

Fortinet (NASDAQ:FTNT) - %10,30

Bu hisselerin yer aldığı "S&P 500'ü Geride Bırakın" stratejisi, S&P 500 %5,79 düşerken yaklaşık %1'lik artışla %6,75 fark yarattı.

Avrupa'da yıldız hisseler: Thyssenkrupp zirvede

Yapay zekanın önerdiği Avrupa hisselerinde de dikkat çekici kazançlar yaşandı. Özellikle Almanya ve İspanya merkezli şirketler yatırımcısına ciddi getiriler sağladı:

Thyssenkrupp (ETR:TKAG) - Almanya - +%210

Indra Sistemas (BME:IDR) - İspanya - +%59,60

Iveco Group (BIT:IVG) - İtalya - +%55,25

Banco de Sabadell (BME:SABE) - İspanya - +%44,62

Banco Santander (BME:SAN) - İspanya - +%46,08

Türkiye hisselerinde de yapay zeka etkisi

Yalnızca yabancı değil, Borsa İstanbul hisselerinde de yapay zeka etkili seçimler yaptı. "Enflasyonu Yenin" ve "BIST 100'ü Geride Bırakın" stratejileri, geriye dönük 6 yıllık analizlerde %5.000'e kadar varan kazanç potansiyeline sahip.

BIST 100 endeksinin aynı dönemde yaklaşık %910 arttığı düşünüldüğünde, bu farkın önemi daha net ortaya çıkıyor.

Nisan ayında parlayan stratejiler

Yılın ilk dört ayında InvestingPro stratejilerinin gerçek performansları:

Almanya Endüstri Şampiyonları : Yılbaşından beri +%25,76 / Nisan'da +%3,3

Koreli Fırsat Hisseleri : Yılbaşından beri +%13,54 / Nisan'da +%6,6

Ucuz Brezilya Hisseleri : Yılbaşından beri +%19,66 / Nisan'da +%8,8

Hindistan Orta Ölçekli Şirketler: Nisan'da +%7,80

Bu veriler, stratejiler yayına girdikten sonra elde edilen gerçek performansları temsil eder.

Peki bu başarı nasıl sağlanıyor?

Yatırımda başarı şansa bırakılmamalı. ProPicks AI, temel analiz ve büyük veri modellemesiyle oluşturulan benzersiz algoritmalar sayesinde yatırımcılara kazandırıyor. Yüzlerce hissenin finansal verilerini karşılaştırarak, henüz keşfedilmemiş ama büyük potansiyele sahip olanları tespit ediyor.

Bu sayede, yatırımcılar pahalı hale gelmeden önce yüksek potansiyelli hisselere erişim sağlayabiliyor.