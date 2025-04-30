Dijital oyun platformu Steam, savaş temalı yapımları kapsayan büyük bir kampanya başlattı. “Savaş Oyunları Festivali” adıyla düzenlenen etkinlikte, Crusader Kings III, Arma 3, Squad ve daha birçok popüler oyun yüzde 84’e varan indirimlerle satışa sunuldu. Kampanya, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de (TSİ) sona erecek.

Savaş temalı oyunlarda büyük indirim

Steam’in “Savaş Oyunları Festivali” kapsamında hem tarihi savaşlara dayanan hem de modern çatışmaları konu alan oyunlar indirimli olarak sunuluyor. Kampanya süresince oyuncular, strateji, FPS ve taktik tabanlı savaş oyunlarına avantajlı fiyatlarla ulaşabilecek.

Etkinlik, farklı oyun zevklerine sahip kullanıcılar için geniş bir yelpazede seçenek sunuyor.

Öne çıkan indirimli yapımlar ve fiyatlar

Aşağıda festival kapsamında öne çıkan bazı oyunlar ve güncel indirimli fiyatları yer alıyor:

Oyun adı indirim oranı indirimli fiyat (USD)

Crusader Kings III %70 8.99

Arma 3 %84 2.39

Company of Heroes %80 3.59

Castle Craft %15 8.91

Hell Let Loose %40 17.39

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS %20 46.63

Company of Heroes 3 %50 13.49

Chivalry 2 %75 9.99

Commandos Pack %50 7.49

Kingdom’s Deck %20 3.99

Arma Reforger %20 14.26

Squad %70 7.49

Total War: ROME II – Emperor Edition %75 6.74

Isonzo %75 3.74

5 Mayıs’a kadar geçerli

“Savaş Oyunları Festivali” kampanyası, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de sona erecek. İndirimlerden yararlanmak isteyen oyuncular, Steam üzerinden ilgili oyunları kampanya süresi içinde satın alabilir.

Kampanya sayfasına Steam’in resmi sitesinden erişim sağlanabilir.