Yapı Kredi Bankası (YKBNK), 1,94 milyar TL tutarındaki gecikmiş alacaklarını, toplam 563,5 milyon TL bedelle dört varlık yönetim şirketine sattığını duyurdu.

Yapı Kredi'nin risk yönetimi adımı

Yapı Kredi Bankası, KAP’a yaptığı açıklamada, 1,94 milyar TL tutarındaki gecikmiş alacaklarını, toplamda 563,5 milyon TL karşılığında Dünya Varlık Yönetim A.Ş., Efes Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.’ye sattığını belirtti. Bankanın yönetim kurulu, bu kararı 16 Ağustos 2024 tarihinde aldığı ve satışın 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla tahsili gecikmiş alacak tutarı üzerinden gerçekleştiği belirtildi.

Stratejik bir hamle

Bu satış işlemi, Yapı Kredi’nin bilançosunu güçlendirme ve risk yönetimi stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Varlık yönetim şirketlerine devredilen bu alacaklar, bankanın riskli krediler portföyünü hafifletme yönünde attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Varlık yönetim şirketlerinin rolü

Varlık yönetim şirketleri, bankaların tahsili gecikmiş alacaklarını devralarak bu alacakları yönetme ve tahsil etme süreçlerini üstleniyor. Yapı Kredi'nin bu hamlesi, bankanın risklerini azaltarak finansal istikrarını koruma amacını yansıtıyor.