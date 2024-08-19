Aydın'da JASAT Timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından düzenlenen "Çember 21" operasyonlarında, aranan 50 kişi yakalandı.

Hedefte aranan şahıslar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT Timleri ve ilçe jandarma ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. "Çember 21" adı verilen bu operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan toplam 50 şahıs gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

Operasyonlar sırasında yakalanan şahısların suç dosyaları da detaylı olarak incelendi:

0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 24 şahıs

ile aranmakta olan 24 şahıs 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs

ile aranmakta olan 4 şahıs 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs

ile aranmakta olan 5 şahıs 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs

ile aranmakta olan 3 şahıs İfadesine başvurulmak üzere aranan 14 şahıs

Yakalanan şahıslar arasında suç türlerine göre dağılım ise şu şekilde:

Narkotik suçlardan 7 şahıs

7 şahıs Hırsızlık suçundan 4 şahıs

4 şahıs Öldürme suçundan 3 şahıs

3 şahıs Dolandırıcılık suçundan 2 şahıs

2 şahıs Yağma suçundan 2 şahıs

2 şahıs Fuhuş suçundan 1 şahıs

1 şahıs Yaralama suçundan 1 şahıs

1 şahıs Diğer suçlardan ise 30 şahıs yakalandı.