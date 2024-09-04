Artvin'in Cankurtaran mevkiinde yaşanan trajik olay sonrası Yapı-Soy Beton, projeden çekildiğini duyurdu. Şirket, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "03.09.2024 tarihinde Cankurtaran mevkiinde yaşanan acı olay bizi ve tüm Artvin halkını derinden üzmüştür. Bir insan hayatının her şeyden kıymetli olduğunu, bir insanın öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sevenlerine ve kederli ailesine başsağlığı, bu müessif olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Hiçbir maddi faaliyetin insan hayatından değerli olmadığına olan inancımız devam etmektedir. Yaşananlar nihayetinde projeden çekiliyoruz." dedi.

Ne olmuştu?

Artvin'in Cankurtaran bölgesinde yapılmak istenen mesire alanı projesi, ormanda ağaç kesmek için giren iş makinelerine köylülerin karşı çıkmasıyla gerilim yaratmıştı. Orman ihalesini alan Muhammet Ustabaş, kesimi engellemek isteyen köylülere silahla ateş açtı. Olayda Reşit Kibar hayatını kaybederken, Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu yaralandı. Hopa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, Muhammet Ustabaş ve 41 yaşındaki F.M. gözaltına alındı. Olay, bölgede büyük tepki çekti.