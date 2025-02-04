Yapımcı Faruk Turgut, yapımcılığını üstlendiği Kızıl Goncalar dizisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İlk bölümünden itibaren birçok tartışmaya yol açan ve seyirciler tarafından ilgiyle izlenen dizi için bu sezon final kararı alındığı belirtiliyor. Haziran ayında 50. bölümüne ulaşacak olan dizi, Turgut’a göre, bu formatta bir dizi için yeterli bir süreyi tamamlayacak. Yapımcı, “Kızıl Goncalar, Haziran’da 50 bölüm oluyor. Bu formatta bir dizi için yeterli aslında… Yani büyük bir olasılıkla bu sezonun sonunda biter diye tahmin ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"Reyting diye bir gerçeğimiz var"

Turgut, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında da konuştu. Cuma akşamları büyük ilgi gören ve reytinglerde zirveye yerleşen dizi hakkında, "İnanın şu anda ben de bilmiyorum ama bu reytinglerle devam ederse, açıkçası ne kanal bitirmek ister ne de yapımcı. Reyting diye bir gerçeğimiz var. Reytingler çok iyi olur, kanal memnun kalır ve biz de aynı kalitede devam edeceğine inanırsak, olabilir de…” dedi.

Her iki dizinin de yoğun ilgi görmesi, yapımcılar için büyük bir başarıyı simgeliyor. Turgut, Kızıl Goncalar için final kararı alınmasına rağmen Kızılcık Şerbeti’nin geleceği konusunda açık uçlu bir yaklaşım benimsiyor.