Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasının fotoğrafı ve bilgilerini kullanarak sahte sosyal medya hesabı açan kişiye verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı. Olay, Antalya'da bir vatandaşın, adına sahte bir Facebook hesabı açıldığını fark etmesiyle başladı. Şahıs, fotoğrafı, adı, soyadı ve telefon numarasını kullanan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hukuki süreç başladı

Sahte hesabı açan kişinin kimliği belirlendikten sonra, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuru sonucunda, sanık hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı. İlk duruşmada, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle Alanya 8. Asliye Ceza Mahkemesi davayı düşürdü. Ancak, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, bu kararı bozarak sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Yargıtay kararı

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği 2 yıl 1 ay hapis cezasını onayarak, sanığın "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu işlediği sonucuna vardı. Yargıtay, toplanan deliller doğrultusunda, sanığın suçlu olduğuna ve mahkumiyet kararının hukuka uygun olduğuna işaret etti.