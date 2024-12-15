Suriye'de yıllardır süren iç savaş sonrası muhalif güçlerin şehirlerde kontrolü ele geçirmesiyle, yıllardır Türkiye sınırına yakın çadır kentlerde yaşayan on binlerce Suriyeli, evlerine dönmeye başladı. Suriye’nin Halep, Şam, Hama ve Humus gibi şehirlerine dönen siviller, yıllardır süren zorlu çadır yaşamını geride bırakıyor.

Göçün tarihi arka planı

Suriye’de 2011 yılında Deraa’da başlayan sokak gösterileri, rejimin sert müdahaleleriyle iç savaşa dönüştü. 2013 yılından itibaren Esad rejiminin hava saldırılarından korunmak isteyen yaklaşık 2 milyon Suriyeli, güvenli gördükleri Türkiye sınırına göç etti. Bu siviller, Azez ile Cerablus hattında kurulan çadır kentlerde yaşamaya başladı.

Yıllar boyunca zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren Suriyeliler, şehirlerin rejimden kurtarılmasının ardından çadırlarını ve eşyalarını toplayarak evlerinin yolunu tutmaya başladı.

200 bin kişi hala çadırlarda

Bölgedeki insani yardımları organize eden İHH görevlisi Yakup Alaca, sürecin hızla ilerlediğini ve pek çok Suriyelinin şehirlerine döndüğünü belirtti. Alaca, şu anda hala 200 binden fazla kişinin çadır kentlerde yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. “Çadır kentlerde yaşayan Suriyelilerin büyük bir kısmı evlerine dönmeye başladı. Ancak savaş sırasında evleri yıkılanlar hala çadırda yaşamaya devam ediyor. Bu insanlar da evlerini yeniden inşa ettikten sonra şehirlerine dönecek.”

Çadır kentlerin geleceği

Alaca, çadır kentlerin önümüzdeki 6 ay ile 1 yıl içinde tamamen ortadan kalkabileceğini ifade ederek, savaşın izlerinin silinmesiyle daha fazla insanın geri döneceğini belirtti. Çadır kentlerden çıkan ailelerin yerleşim alanlarında briket ve taş yığınlarının kaldığı bildiriliyor.