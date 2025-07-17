Yargıtay’ın son içtihat birleştirme kararıyla, kredi borcunu ödemeyen emekli maaşlarına bloke konulması mümkün hale geldi. Karar, bankaların emekli maaşına doğrudan bloke koyma yetkisini rızaya bağlı olarak tanıyor.



Yargıtay’dan emekli maaşına bloke kararı

Bankalar, emeklilerin kullandığı tüketici kredileri nedeniyle maaşa haciz uygulayamıyor ve uygulanan blokeler de yargı kararlarıyla kaldırılıyordu. Ancak Yargıtay farklı içtihatları birleştirerek bu durumu değiştirdi.

Alınan karara göre, emeklinin rızası ve onayı olması durumunda bankalar, kredi borcunun ödenmemesi halinde maaşa doğrudan bloke koyabilecek.

Kredi çekerken onay ve rıza önemli

Emeklilerin kredi sözleşmelerinde yer alan onay ve rıza maddelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bankalar, emeklinin bu rızasını alarak maaşa bloke koyabilecek. Ancak sözleşmelerin toplu ve kapsamlı olması, emeklilerin onay vermek zorunda kalabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

Anayasa ve yasa maddeleri çerçevesinde

Yargıtay, Anayasa’nın çalışma ve sözleşme hürriyetini düzenleyen 48. maddeyi dayanak göstererek bu kararı verdi.

Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesinde emekli maaşlarının haczedilemeyeceği belirtilmekle birlikte, muvafakat durumunda farklı bir uygulamanın mümkün olduğu hükme bağlanıyor.

Maaşın ne kadarına bloke konulacağı belirsiz

Kararda maaşın hangi oranına bloke konulacağı netleştirilmedi. Örneğin, maaşı 20 bin TL olan bir emeklinin kredi taksiti 23 bin TL ise tüm maaşa mı yoksa belli bir kısmına mı bloke geleceği belirsiz. Bu durum ilerleyen dönemde bankalar ve emekliler arasında yeni ihtilaflara yol açabilir.

Oy çokluğuyla Resmi Gazete’de yayımlandı

Bazı Yargıtay üyelerinin itirazlarına rağmen karar oy çokluğuyla kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.