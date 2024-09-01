Soyadı değişikliği hukuka uygun bulundu
Diyarbakır'da bir boşanma davasında çocuğun annesiyle soyadının farklı olmasının ardından yaşadığı sorunlar dikkate alındı. Çocuğun psikolojik sorunlar yaşadığı ve okulda problemler yaşadığı belirtilerek, annenin soyadıyla aynı olması talebi kabul edildi.
İstinaf ve yargıtay süreci
İlk derece mahkemesinin kararının bozulması talebiyle dosya istinafa taşındı. İstinaf mahkemesinde çocuğun görüşleri dikkate alındı ve karar onaylandı. Yargıtay, çocuğun soyadının annenin soyadıyla aynı olmasına hükmetti.
Çocuğun üstün yararı vurgulandı
Aile Hukuku Uzmanı Azra Doğan, Yargıtay kararının çocuğun sosyal yaşamda karşılaştığı zorbalığın önüne geçtiğini belirtti. Çocuğun üstün yararı ilkesinin vurgulandığı karar, çocuk haklarının ön planda tutulmasını savunuyor.