Bunlar da ilginizi çekebilir

İlk derece mahkemesinin kararının bozulması talebiyle dosya istinafa taşındı. İstinaf mahkemesinde çocuğun görüşleri dikkate alındı ve karar onaylandı. Yargıtay, çocuğun soyadının annenin soyadıyla aynı olmasına hükmetti.

Diyarbakır'da bir boşanma davasında çocuğun anne siyle soyadının farklı olmasının ardından yaşadığı sorunlar dikkate alındı. Çocuğun psikolojik sorunlar yaşadığı ve okulda problemler yaşadığı belirtilerek, annenin soyadıyla aynı olması talebi kabul edildi.

TSK'da tarihi bir ilk! Harp Okulları birincileri kadın öğrenciler oldu

TSK'da tarihi bir ilk! Harp Okulları birincileri kadın öğrenciler oldu

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.