Yeni koruma tedbirleri devrede

Aydın ve Muğla sınırlarında yer alan tarihi Yediler Manastırı, 7. yüzyıldan kalma yapısıyla büyük önem taşıyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan müracaatlar sonucunda, manastırın duvarlarında ve yüksek kulesinde güvenlik önlemleri alındı. 2010’da bazı alanlar çökmüş ve koruma projesi aksatılmıştı. Ancak, Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer’in katkılarıyla yapılan yeni düzenlemelerle bazı alanlar ziyaretçilere kapatıldı ve uyarı tabelaları yerleştirildi.

Freskler ve ziyaretçi güvenliği

Fresklerin bulunduğu mantar kayaya demir parmaklıklar yerleştirilerek, zarar verilmesi önlendi. Manastırın bazı bölümleri ziyaretçilere kapatıldı, güvenlik uyarıları yapıldı. Ayrıca, doğal peyzajın bozulmaması ve yerel ekonominin etkilenmemesi adına yol projeleri konusunda endişeler dile getirildi.

Alternatif projeler önerildi

Manastıra fiziksel erişimin kısıtlanması yerine, sanal tur projeleri önerildi. Gölyaka ve Kapıkırı köylerinin yerel ekonomisini korumak ve doğal peyzajı bozmamak için alternatif projeler geliştirilmesi öneriliyor.