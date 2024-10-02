Dünya, yarından itibaren geçici bir göktaşı ile iki Ay'a sahip olacak. NASA'nın asteroid uyarı sistemi tarafından tespit edilen bu küçük göktaşı, 29 Eylül'den itibaren birkaç ay boyunca Dünya'nın yörüngesinde dönecek. Ancak, "mini Ay" olarak adlandırılan bu göktaşını çıplak gözle görmek mümkün olmayacak.

Bilim insanları, "2024 PT5" adlı bu göktaşının Arjuna asteroid kuşağından koptuğunu ve yaklaşık 10 metre uzunluğunda olduğunu belirledi. Bu boyut, onu Dünya'nın doğal uydusu Ay ile kıyaslandığında oldukça küçük kılıyor. Dr. Jennifer Millard, Awesome Astronomy adlı podcast programında yaptığı açıklamada, bu küçük gök cisminin 3 bin 540 kilometre/saat hızla hareket ettiğini ve bu hızın Dünya'nın yerçekimi kuvvetiyle onu geçici olarak yörüngesine katabileceğini söyledi. Göktaşı, 29 Eylül ile 25 Kasım tarihleri arasında yörüngede kalacak.

Ne zaman grülebilecek?

Profesyonel teleskoplarla görünmesi mümkün olan bu göktaşı, amatör astronomların gözlem yapabilmesi için oldukça küçük. Dr. Millard, "Profesyonel teleskoplar onu görebilecek. Yani internette onun muazzam bir hızla dönerken bir sürü güzel fotoğrafını görebileceksiniz" diyor. Ancak ev tipi teleskoplar ya da dürbünlerle görünmesi pek mümkün değil.

Daha önce yaşanan benzer olaylar

Daha önce de benzer "mini Ay"lar gözlemlendi. 2022 NX1 asteroidi, hem 1981'de hem de 2022'de Dünya'nın geçici Ay'ı olmuştu. 2024 PT5 asteroidinin de önümüzdeki iki aylık Dünya ziyaretinin, 2055'te tekrar edeceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla, bu ziyareti kaçıranlar için 2055 yılını beklemek gerekecek.