Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin Hayvansal Üretim İstatistiklerini yayımladı.

Buna göre büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 583 bin baş olurken, küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalarak 52 milyon 363 bin baş oldu.

Hayvan sayıları ve değişim oranları, 2022-2023

Bu arada yaş ipek kozası üretimi artarken, bal üretimi azaldı.

Bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azalan bal üretimi 114 bin 886 ton olurken, açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 oranında azalarak 5 bin 360 adet, yaş ipek kozası üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 14,1 oranında artarak 78 ton olarak gerçekleşti.