Oğuzhan Emeç ile 8 yıllık bir ilişkisi olan Pekcan, sevgilisini 1 Ocak gecesi motosiklet kazasında kaybetmişti. Emeç, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak hayatını kaybetmişti.

Kazadan önceki gün, sevgilisi için ördüğü battaniyeyi paylaşan Rahel Melisa Pekcan, bu duygusal paylaşımıyla dikkat çekmişti. Yaşanan olayın ardından sosyal medya takipçi sayısı hızla artan ve destek mesajları yağmuruna tutulan Pekcan, sık sık Oğuzhan Emeç ile ilgili duygusal paylaşımlar yapıyordu.

Yeni ilişki açıklaması

Ancak Pekcan'ın iki gün önce yaptığı açıklamaya, sosyal medyada büyük tepki yağdı . Şu an yeni bir ilişkisi olduğunu belirten Pekcan, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu ve binlerce takipçi kaybetti. Açıklamasında, Emeç'in ailesine bilgi verip onay aldığını söyleyen Pekcan'a, Emeç'in ailesinden sert bir yanıt geldi.

"Acımızı kullandın"

Oğuzhan Emeç'in ailesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oğuzhan'ın ailesi adına yazıyorum... Biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Çocuğumuzun fotoğraflarını, videolarını kaldır. Şimdiki sevgilinin fotoğrafını koy. Rukiye abla ve bizler böyle istiyoruz. Artık Oğuzhan'ın adını anma. Annesi Seda ablan da Melis de babaannesi ve kuzenleri de herkes böyle istiyor. Cenaze aracının ardından bayılmak sonra mezarında toprağına yüz sürmek falan hepsi sahteydi demek ama Instagram sayfası TikTok sahnesi değildi. Bizim acımız gerçekti, acımızı kullandın."

Emeç'in ailesinin bu açıklamasının ardından Rahel Melisa Pekcan’dan henüz bir yanıt gelmedi.