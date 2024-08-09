Yaşa Çocuk Derneği, 5. kuruluş yılını kutlarken, çocuk onkoloji hastalarına yönelik etkinlikleri ve destek kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Dernek, özellikle hastane nakilleri için başlattığı araç bağış kampanyası ile İzmirlilerin desteğini bekliyor.

Çocuklar için umut dolu 5 yıl

2019 yılında kurulan Yaşa Çocuk Derneği, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi bölümünde tedavi gören çocuklar başta olmak üzere, pediatri, organ nakli ve yeni doğan servislerinde yatan çocuklara destek olma amacıyla faaliyetlerine başladı. İlk yıllarda Tepecik Hastanesi'nde hizmet veren dernek, bu servisin kapanmasının ardından İzmir Şehir Hastanesi'nde onkoloji ve hematoloji servislerinde yatan çocuklar için çalışmalarını sürdürdü. Derneğin amacı, tedavi sürecindeki çocukların ve ailelerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak, ilaç ve kan desteği sağlamak ve psikolojik destek sunmaktır.

2019’dan bugüne uzanan destek yolculuğu

Derneğin Kurucu Başkanı Selma Akın, yaptığı açıklamada, Yaşa Çocuk Derneği’nin kuruluşundan bu yana çocukların ve ailelerinin yanında olduklarını vurguladı. "Çeşitli dönemlerde kan ve kemik iliği bağışına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenledik. Ailelere ve çocuklara uzmanlar eşliğinde psikolojik destek sağladık. Tedavi sürecinde ihtiyaç duyulan ilaç ve kan desteği, beslenme desteği, ortez ve protez yardımı gibi birçok alanda çocuklarımızın yanında olduk" dedi. Ayrıca, hastane sınıflarının kurulmasına, çocuklar için kırtasiye ve oyun malzemelerinin teminine, özel günlerde motivasyon etkinliklerinin düzenlenmesine katkıda bulunduklarını belirtti.

Yaşa Çocuk Derneği

Yaşa Çocuk Derneği, sadece onkoloji hastası çocuklara değil, aynı zamanda ülkenin zor zamanlarında da aktif olarak destek sağladı. İzmir depremi, Marmaris yangını ve 6 Şubat depremlerinde ailelerin yanında olduklarını belirten Akın, bu felaketlerin yarattığı travmaların üstesinden gelinmesi için oyun alanları kurduklarını ve çeşitli yardımlar sağladıklarını ifade etti.

Araç bağış kampanyası için İzmirlilere çağrı

Gelecek dönemde, İzmir’e il dışından ve uzak ilçelerden gelen hastalar için konaklama evi kurmayı ve enfeksiyon riskinden dolayı dışarıya çıkamayan çocuklar için hijyenik oyun alanları oluşturmayı planladıklarını belirten Akın, hastane transferlerinde kullanılmak üzere nakil aracı ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Bu kapsamda düzenleyecekleri bağış kampanyasına tüm İzmirlileri destek olmaya davet etti.