Eda Ece, Türkiye'nin popüler dizi ve sinema oyuncularından biridir. 2011 yılında "Pis Yedili" dizisindeki başrolüyle tanınan Eda Ece, daha sonra birçok başarılı projede yer almıştır. Eda Ece'nin hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar bu haberde.

Eda Ece Kaç Yaşında?

Eda Ece, 20 Haziran 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Şu anda 33 yaşında olan başarılı oyuncu, genç yaşta başladığı kariyerinde büyük başarılara imza atmıştır.

Eda Ece Kimdir?

Eda Ece Tuncer (evlilik öncesi soyadı Uzunalioğlu), Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü bitirmiştir. Üniversitede oynadığı bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur tarafından keşfedilerek profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Kariyerinin Başlangıcı ve İlk Başrol

Eda Ece, oyunculuk kariyerine başlamadan önce çeşitli dizilerde küçük rollerde yer almıştır. 2011 yılında "Pis Yedili" dizisinde Cimbom karakteriyle ilk başrolünü oynamış ve geniş bir kitle tarafından tanınmıştır. Bu diziyle büyük bir çıkış yapmış ve oyunculuk kariyerine sağlam bir adım atmıştır.

Başarıları ve Ödülleri

Eda Ece, birçok başarılı dizi ve filmde rol alarak kariyerinde hızla yükselmiştir. "Beni Böyle Sev", "İlişki Durumu: Karışık", "Yasak Elma" gibi dizilerdeki performanslarıyla beğeni toplamış ve ödüller kazanmıştır. 2019 yılında Türkiye Gençlik Ödülleri'nde En İyi Kadın Sinema Filmi Oyuncusu kategorisinde aday gösterilmiştir.

Öne Çıkan Projeleri

Pis Yedili (2011-2014): Cimbom karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Cimbom karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Beni Böyle Sev (2013-2014): Zeyno karakteriyle büyük beğeni topladı.

Zeyno karakteriyle büyük beğeni topladı. İlişki Durumu: Karışık (2015-2016): Elif Güvener rolüyle dikkat çekti.

Elif Güvener rolüyle dikkat çekti. Yasak Elma (2018-2023): Yıldız Yılmaz karakteriyle uzun soluklu bir projede başrol oynadı.

Yıldız Yılmaz karakteriyle uzun soluklu bir projede başrol oynadı. Filmler: "Kocan Kadar Konuş", "Kocan Kadar Konuş: Diriliş", "Yol Arkadaşım", "Deliha 2" gibi filmlerde rol aldı.

Özel Hayatı ve Eğitimi

Eda Ece, İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Babası elektrik mühendisi, annesi ise ev hanımıdır. Üç kız kardeşin en küçüğü olan Eda Ece, eğitim hayatına Şişli Terakki Lisesi'nde başlamış, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olmuştur.

Eda Ece Nereli?

Eda Ece, aslen Rize, Trabzon ve Rusya kökenlidir. İstanbul'da doğup büyümüş ve kariyerine burada başlamıştır.

Kişisel Hayatı

Ece, 2019 yılından beri basketbolcu Buğrahan Tuncer ile birliktedir. Çift, 21 Haziran 2023 tarihinde evlenmiştir.

Rol Aldığı Diziler

2002 - Mihriban

2004 - Hayat Bilgisi

2009 - Bez Bebek

2011 - Adını Feriha Koydum

2011-2014 - Pis Yedili

2014-2015 - Beni Böyle Sev

2015-2016 - İlişki Durumu: Karışık

2018-2023 - Yasak Elma

Rol Aldığı Sinema Filmleri

2010 - Mahpeyker: Kösem Sultan

2013 - Kızım İçin

2015 - Kocan Kadar Konuş

2016 - Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2016 - Görümce

2016 - Mahrumlar

2017 - Dede Korkut Hikayeleri: Bamsı Beyrek

2017 - Yol Arkadaşım

2017 - Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul

2018 - Deliha 2

2020 - Feride