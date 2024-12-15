Kırkpınar, Tugay’a yönelik yaptığı açıklamada, “Polemik yapmayı bırakın, işinize bakın. İzmir için daha faydalı işler yapabilirsiniz,” dedi.

Tugay, geçtiğimiz günlerde Bakan Kurum’un İzmir Körfezi’ni 'yapay zekaya sorduk, ortaya bu fotoğraf çıktı' açıklamasına tepki göstererek, bu ifadenin İzmir’e hizmet etmekten kaçmak anlamına geldiğini belirtmişti. Kırkpınar, Tugay’a yanıtında, söz konusu fotoğrafın tıpkı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde belirlenen aday gibi “Yapay Zeka ile belirlendiğini” belirterek, “O fotoğraf, tıpkı senin belediye başkanı olmanda payı olan Yapay Zeka tarafından yapıldı. Yani, tıpkı CHP’nin aday belirleme sürecinde olduğu gibi,” şeklinde eleştiride bulundu.

Polemik Yerine İzmir İçin Çalışma Çağrısı

Kırkpınar açıklamasında, İzmir Körfezi'nin 10 yıl sonraki halini belirlemek adına kullanılan yapay zeka fotoğrafı üzerinden eleştirilere devam etti. “Biz de İzmir Körfezi'nin geleceği için Yapay Zeka’ya sorduk. Ortaya o manzara çıktı,” diyen Kırkpınar, “Kazanın doğurduğuna inanıyorsunuz ama kazanın öldüğüne inanmıyorsunuz” şeklinde bir benzetme yaptı. Kırkpınar, AK Parti olarak hiçbir zaman polemiklere girmediklerini vurgulayarak, hükümetlerin İzmir için yaptığı çalışmaların ortada olduğunu belirtti. “Göstermelik açıklamalar ve iş bilmezlik ile İzmir'e daha fazla zarar vermeyin. Lütfen polemik yapmayı bırakın ve işinize bakın,” dedi.

İzmir'in Geleceği İçin Uyarı

Kırkpınar, İzmir’in bir beş yıl daha kaybedeceği endişesini dile getirerek, Tugay’ın görev süresi boyunca “hiçbir şey yapmayacağı”na inandığını ifade etti. Kırkpınar, İzmir için yapılacak daha fazla yatırım ve proje olduğunu belirterek, belediyenin sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekti. Bu açıklamalar, İzmir siyaseti içinde ciddi bir polemik yaratmaya devam ediyor.