Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla genelindeki seçim vaatlerini bir bir gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Yatağan ilçesinde tamamlanan Emin Eller Gündüz Bakımevi, bölgedeki çocuklara kaliteli eğitim fırsatları sunmak için kapılarını açıyor.

Yatağan’da çocukların eğitimine yenilikçi dokunuş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden biri daha hayata geçti. Yatağan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi içinde yer alan Emin Eller Gündüz Bakımevi, 40 çocuk kapasiteli modern bir eğitim tesisi olarak hizmete girdi. Bakım evinin açılışı, bölgedeki aileler için büyük bir kolaylık ve çocuklar için önemli bir eğitim fırsatı sunuyor.

Ön talep başvuruları başladı

Emin Eller Gündüz Bakımevi’ne ön talep başvuruları alınmaya başladı. Ön talep formunu doldurarak, çocuklarını bu modern tesisin sunduğu eğitim fırsatlarından yararlandırabilirler.

Çocuklar için gelişim dönemlerine uygun eğitimler

Yeni açılan gündüz bakımevi, 25-66 aylık çocuklara yönelik zengin bir eğitim programı sunacak. Program, akıl oyunları, değerler eğitimi, İngilizce eğitimi, yaratıcı drama, müzik ve ritim çalışmaları gibi çeşitli aktiviteleri içeriyor. Ayrıca matematik-resim ve sanat etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ve sosyal etkinlikler de yer alacak.

Modern tesisler ve oyun alanları

Emin Eller Gündüz Bakımevi, 20’şer kişilik iki sınıf, geniş bir bahçe ve oyun alanları ile donatılmış. Bu geniş ve modern alanlar, çocukların hem eğlenmesini hem de eğitim almasını destekleyecek şekilde tasarlandı. Yatağan’daki bu tesis, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye ve Menteşe ilçelerindeki mevcut gündüz bakımevlerinden sonra açılan üçüncü olacak.

Başkan Aras’tan açıklama

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, artan nüfus ve ailelerin ihtiyaçlarına paralel olarak gündüz bakımevlerinin önemine dikkat çekti. Başkan Aras, “Muğlamızın 13 ilçesinde tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Özellikle çalışan annelerimiz için çocuklarını bırakacakları güvenilir ve kaliteli kurumlar sağlıyoruz. Bu tesisler, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda kaliteli zaman geçirmelerini ve gelişimlerini destekleyen programlar uygulayacak” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu tür projelerle il genelindeki sosyal hizmetleri güçlendirmeyi ve çocukların en iyi şekilde eğitim almasını sağlamayı hedefliyor.