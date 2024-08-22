Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Turgut Mahallesi’nde çıkan orman yangını, sarp kayalıklarla kaplı arazide gerçekleşmesine rağmen ekiplerin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin yoğun mücadelesi

Yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu söndürüldü. Bölgenin zor arazi koşullarına rağmen, ekipler yangının yayılmasını engelleyerek kontrol altına almayı başardı. Şu an için soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı araştırmalar sürerken, yangının kontrol altına alınması bölge halkına rahat bir nefes aldırdı.