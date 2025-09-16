Altının gram fiyatı güne yükselişle başlayarak 4.892 TL seviyesinden işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki artışla birlikte gram altın yüzde 0,8 yükselişle 4.885 TL’den günü tamamlamıştı.
Çeyrek altın 8.194 TL, cumhuriyet altını ise 33.026 TL’den alıcı buluyor.
Ons altın rekor kırdı
Altının ons fiyatı, güne 3.689,45 dolar seviyesinde rekorla başladı. Dün kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3.685 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Altının ons fiyatındaki yükseliş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileri ve dolardaki talep azalmasından destek buluyor.
Fed ve piyasa beklentileri
Yatırımcılar, Fed’in yarın politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıyor. Yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor.
Analistler, altının ons fiyatında teknik olarak:
-
Direnç seviyesi: 3.700 dolar
-
Destek seviyesi: 3.600 dolar
Bugünün ekonomik takvimi
-
Yurt içinde: Konut fiyat endeksi ve konut satışları
-
Yurt dışında: Euro Bölgesi’nde ZEW ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı