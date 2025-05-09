Kripto piyasasında sert düşen coinler açıklandı. Yüzde 90'a varan kayıplarla dikkat çeken tokenler yatırımcıların radarına girdi.

Kripto para piyasasında volatilite sürerken, bazı projeler son 24 saatte ciddi değer kayıpları yaşadı. Yatırım kararlarında düşüşleri analiz etmek büyük önem taşırken, en çok değer kaybeden coinler arasında yüzde 90'a yaklaşan kayıplar dikkat çekiyor. Aşağıdaki tablo, bu tokenlerin fiyat, hacim ve kategori gibi temel verilerini özetlemektedir.

Yüzde 90'a varan değer kayıpları

Piyasa genelinde yaşanan düzeltmelerin ardından bazı kripto projeleri önemli oranda değer kaybetti. Bu düşüşler, yatırımcılar için hem risk hem de potansiyel fırsat olarak değerlendirilebilir.

En çok düşen coinler ve temel verileri

Aşağıda son 24 saatlik dilimde en fazla değer kaybeden 10 coin ve istatistikleri yer alıyor:

Coin Adı Fiyat (USD) Değer Kaybı Hacim (USD) Piyasa Değeri Arz RSI Kategori OXY 0,0020729 −93,58% 84,35 K 317,21 K 40,69 M 3,7609 DeFi J 0,0010600 −87,76% 1,06 M 218,67 K 999,91 M 0,2063 Mizah VENT 0,0009503 −74,80% 237,57 K 83,06 K 250 M 0,3496 - MEMEFI 0,0025486 −56,10% 25,49 M 159,83 M 10 B 6,2714 Oyun, Dokun Kazan DUST 0,041959 −54,42% 803,26 K 67,48 K 19,14 M 0,0840 NFT ve Koleksiyon SPOT 0,00056448 −54,29% 75,56 K 3,64 M 133,85 M 48,1680 DeFi, Web3 ZZZ 0,0023299 −52,92% 34,95 K 89,59 K 15 M 2,5634 - XODEX 0,000015160 −52,03% 103,1 K 8,09 K 6,8 B 0,0785 AI, DeFi, Katman 1 CENS 5,9998e-12 −50,01% 667 93,75 K 111,11 T 140,6318 - SSNC 0,00048109 −48,23% 25,74 K 102,81 K 53,5 M 3,9944 -

Kategoriler geniş spektrum sunuyor

Listede yer alan tokenler, DeFi'den NFT'lere, mizah coinlerinden oyun temelli projelere kadar geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Bu çeşitlilik, piyasa tepkilerinin sektörel bazda farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor.

Düşüşlerin ardındaki temel dinamikler

Sert değer kaybı yaşayan coinlerde çoğunlukla likidite düşüşü, düşük işlem hacmi ya da dış piyasa faktörleri etkili oluyor. Bazı projelerde teknik analiz göstergeleri aşırı satım bölgesine işaret ediyor.