Kripto piyasasında sert düşen coinler açıklandı. Yüzde 90'a varan kayıplarla dikkat çeken tokenler yatırımcıların radarına girdi.
Kripto para piyasasında volatilite sürerken, bazı projeler son 24 saatte ciddi değer kayıpları yaşadı. Yatırım kararlarında düşüşleri analiz etmek büyük önem taşırken, en çok değer kaybeden coinler arasında yüzde 90'a yaklaşan kayıplar dikkat çekiyor. Aşağıdaki tablo, bu tokenlerin fiyat, hacim ve kategori gibi temel verilerini özetlemektedir.
Yüzde 90'a varan değer kayıpları
Piyasa genelinde yaşanan düzeltmelerin ardından bazı kripto projeleri önemli oranda değer kaybetti. Bu düşüşler, yatırımcılar için hem risk hem de potansiyel fırsat olarak değerlendirilebilir.
En çok düşen coinler ve temel verileri
Aşağıda son 24 saatlik dilimde en fazla değer kaybeden 10 coin ve istatistikleri yer alıyor:
|Coin Adı
|Fiyat (USD)
|Değer Kaybı
|Hacim (USD)
|Piyasa Değeri
|Arz
|RSI
|Kategori
|OXY
|0,0020729
|−93,58%
|84,35 K
|317,21 K
|40,69 M
|3,7609
|DeFi
|J
|0,0010600
|−87,76%
|1,06 M
|218,67 K
|999,91 M
|0,2063
|Mizah
|VENT
|0,0009503
|−74,80%
|237,57 K
|83,06 K
|250 M
|0,3496
|-
|MEMEFI
|0,0025486
|−56,10%
|25,49 M
|159,83 M
|10 B
|6,2714
|Oyun, Dokun Kazan
|DUST
|0,041959
|−54,42%
|803,26 K
|67,48 K
|19,14 M
|0,0840
|NFT ve Koleksiyon
|SPOT
|0,00056448
|−54,29%
|75,56 K
|3,64 M
|133,85 M
|48,1680
|DeFi, Web3
|ZZZ
|0,0023299
|−52,92%
|34,95 K
|89,59 K
|15 M
|2,5634
|-
|XODEX
|0,000015160
|−52,03%
|103,1 K
|8,09 K
|6,8 B
|0,0785
|AI, DeFi, Katman 1
|CENS
|5,9998e-12
|−50,01%
|667
|93,75 K
|111,11 T
|140,6318
|-
|SSNC
|0,00048109
|−48,23%
|25,74 K
|102,81 K
|53,5 M
|3,9944
|-
Kategoriler geniş spektrum sunuyor
Listede yer alan tokenler, DeFi'den NFT'lere, mizah coinlerinden oyun temelli projelere kadar geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Bu çeşitlilik, piyasa tepkilerinin sektörel bazda farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor.
Düşüşlerin ardındaki temel dinamikler
Sert değer kaybı yaşayan coinlerde çoğunlukla likidite düşüşü, düşük işlem hacmi ya da dış piyasa faktörleri etkili oluyor. Bazı projelerde teknik analiz göstergeleri aşırı satım bölgesine işaret ediyor.