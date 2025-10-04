Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile İstanbul İl Müftülüğü’ne Emrullah Tuncel atandı. Resmi Gazete’de duyurulan kararın ardından, “Emrullah Tuncel kimdir?” sorusu gündeme geldi.

Emrullah Tuncel’in kimdir?

Aslen Tokat’ın Niksar ilçesinden olan Emrullah Tuncel, 1981 yılında İstanbul’un Tuzla ilçesinde dünyaya geldi.

Eğitim hayatı

Çocukluk döneminde hafızlığını tamamlayan Tuncel, Arapça, kıraat ve İslami ilimler eğitimi aldı. 2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

2005’te Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tezsiz yüksek lisans yaptı.

2008’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı.

2019’da Marmara Üniversitesi Tefsir Anabilim Dalı’nda doktorasını bitirdi.

Mesleki kariyeri

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 12 yıl boyunca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Tuncel, 2017’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı’na öğretim görevlisi olarak atandı.

Akademik ve sosyal çalışmaları

Tuncel, çeşitli örgün eğitim kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında eğitim danışmanlığı yaptı. Tefsir, kıraat, tecvid, hafızlık, eğitim ve üstün zekâlı öğrencilerin din eğitimi alanlarında çalışmalarını sürdürdü; seminerler verdi.

İstanbul İl Müftülüğü’ne atandı

3 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Emrullah Tuncel, İstanbul İl Müftüsü olarak görevlendirildi.