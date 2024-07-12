TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay, şirketleşme kararı sonrası yatırımcılarla temaslarını sürdürüyor. Dün, 3 kişilik bir heyetin kulübün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ni ziyaret ettiği öğrenildi. Heyette Fransız bir kadın, Türk erkek danışmanı ve bir çevirmen yer aldı. Bu ziyaret sırasında tesisin içi gezildi ve sahalar incelendi.

Yatırımcı grubun başında Melik Ramisoğlu

Altay'ın futbol şubesine talip olan 10 kişilik yatırımcı grubunda hakim hisseye sahip olmak isteyen iş insanının Melik Ramisoğlu olduğu belirtildi. Tesisleri gezen kadının, Ramisoğlu'nun Fransa'da faaliyet gösteren inşaat şirketindeki bir çalışanı olabileceği ifade edildi.

Yeni sezon hazırlıkları

Yatırımcı grubun, önümüzdeki hafta yine tesisleri ziyaret ederek, yeni sezon hazırlıklarına başlayacak siyah-beyazlı takımla bir araya gelmesi bekleniyor. Bu ziyaretler, Altay'ın geleceği için atılan önemli adımlar arasında yer alıyor ve kulübün yatırımcılarla olan temaslarının süreceği belirtiliyor.