Para piyasası fonları, Eylül ayı itibarıyla yatırım fonu türleri arasında en fazla büyüme gösteren enstrüman olarak kaydedildi. Türkiye'de yatırımcıların ilgisi her geçen gün artarken, Portföy Yönetim Şirketleri'nin (PYŞ) yönettiği toplam tutar 5 trilyon 564 milyar liraya ulaştı.

Yatırım fonlarında büyüme rüzgarı

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) verilerine göre, 23 Eylül itibarıyla yatırım fonu büyüklüğü yıl başından bu yana yüzde 119 artarak 3 trilyon 909 milyar 140 milyon liraya ulaştı. Yıl içinde toplam yatırım fonu sayısı da yüzde 16 artışla 2 bin 98 oldu.

Serbest fonlar 2 trilyon 7 milyar lira ile en yüksek büyüklüğe sahipken, para piyasası fonları ise yıl başından bu yana yüzde 519 artışla 916,7 milyar lira büyüklüğe erişti. Katılım fonları yüzde 189 artışla 135,3 milyar lira ve kıymetli madenler fonları ise yüzde 107 yükselişle 76 milyar lira büyüklüğe ulaştı.

Getiri performansı

Son bir yılda yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi kıymetli madenler fonları sağladı; bu fonlar yüzde 74,31 kazandırdı. Borsa yatırım fonları yüzde 62,45, katılım fonları yüzde 56,79 ve para piyasası fonları da yüzde 55,42 getiri elde etti. Girişim sermayesi fonları, hisse senedi fonları ve gayrimenkul yatırım fonları da dikkat çekici getiriler sağladı.

Son 3 yılda ise en fazla getiriyi hisse senedi fonları sağladı ve bu oran yüzde 767,2 olarak kaydedildi. Borsa yatırım fonları yüzde 613,1, kıymetli madenler fonu yüzde 477,9 ve karma ve değişken fonlar yüzde 454,9 oranında kazanç sağladı.

Bireysel emeklilik sistemi ve OKS fonları

Bireysel emeklilik sistemi (BES) fonlarında en yüksek getiriyi son bir yılda yüzde 83,5 ile değişken fonlar sağladı. Otomatik katılım sistemi (OKS) klasik fonlarında ise en yüksek getiri, yüzde 68 ile atak klasik fonlardan elde edildi.

Yatırımcı sayısındaki artış

TKYD Başkanı Yağız Oral, yatırım fonlarındaki tekil yatırımcı sayısının son dört yılda 3 milyon kişiden 5,2 milyona yükseldiğine dikkat çekti. Oral, para piyasası fonlarına yönelik yatırımların ciddi bir şekilde arttığını belirterek, "Son dönemde mevduata alternatif olarak gündeme geldi" ifadelerini kullandı.