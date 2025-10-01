Şirket, farklı illerde gece saatlerinde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında bazı abonelerin kısa süreli servis kesintileri yaşayabileceğini duyururken, Muğla için böyle bir program açıklanmadı. Bu nedenle kentteki Türk Telekom aboneleri, 1 Ekim tarihinde internet ve ses hizmetlerinden kesintisiz şekilde faydalanabilecek.

Türk Telekom’dan bilgilendirme

Türk Telekom, abonelerin altyapı çalışmaları ve olası kesintiler hakkında güncel duyuruları resmi internet sitesi üzerinden takip etmelerini önerdi. Ayrıca, planlı çalışmaların gece saatlerinde yapılmasının, kullanıcıların günlük yaşamını en az seviyede etkilemeyi amaçladığına dikkat çekildi.

Muğla’da herhangi bir kesinti beklenmezken, diğer illerde yapılacak altyapı iyileştirmeleri nedeniyle bazı kullanıcıların kısa süreli hizmet aksaklıklarıyla karşılaşabileceği bildirildi.

Daha fazla bilgi için

Türk Telekom resmi web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.