İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Konak ilçesi Altınordu Mahallesi’ndeki Hacı Veli Mumyakmaz Camii’nde havalandırma borusuna sıkışan yavru kediyi kurtarmak için 4 saat süren bir operasyon gerçekleştirdi. Anafartalar Caddesi üzerindeki camiden gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, olay yerine Dağda Arama Kurtarma aracıyla ulaştı.

Yılan kamera ile yer tespiti yapıldı

İtfaiye ekipleri, erişilmesi güç alanda bulunan kedinin yerini tespit edebilmek için özel kamera sistemlerinden faydalandı. “Yılan kamera” olarak da bilinen cihazla yapılan taramada, yavru kedinin cami duvarının içinde kalan havalandırma borusunda olduğu belirlendi. Ardından ekipler, hayvana zarar vermemek amacıyla dikkatli şekilde yaklaşık 80 santimetrelik bir alanı açarak çalışmaya devam etti.

Veteriner kliniğine teslim edildi

İzmir İtfaiyesi’nin 4 kişilik kurtarma ekibi, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın sonunda yavru kediyi sağ olarak bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Kurtarılan kedi, sağlık kontrolleri yapılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Kültürpark’taki Küçük Hayvan Polikliniği’ne götürüldü.