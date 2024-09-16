Ünlü sanatçı, altı yıldır birlikte olduğu Nilşah Ağaoğlu ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. Evlilik haberi, Yavuz Bingöl'ün sahne aldığı Kıbrıs Girne'deki Chamada Prestige Hotel'de verdiği röportaj sırasında gündeme geldi.

Sahne öncesi neşeli tavırlarıyla dikkat çekti

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavuz Bingöl, mekanda ilk kez sahne almanın kendisi için heyecan verici olduğunu belirtti. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, "Burada olmak benim için çok özel. Güzel bir akşam geçireceğiz, tüm dinleyicilerime teşekkür ediyorum," diyerek duygularını paylaştı.

Yoğun bir yaz geçirdi

Bingöl, yaz aylarının nasıl geçtiği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Yaz ayları çok tempolu geçti. Altunizade Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenleyeceğimiz etkinlik için uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Ayrıca birçok konserimiz oldu. Bu süreç dolu dolu geçti."

Yeni proje müjdesi

Yavuz Bingöl, hayranlarının uzun süredir beklediği ekran dönüşüyle ilgili de müjdeli bir haber verdi. Dört yıl önce rol aldığı "Teşkilat" dizisinden sonra ekranlardan uzak kalan Bingöl, yeni bir projeyle ekranlara döneceğini belirtti: "Bu yıl bir yapımda yer alacağım. Şimdilik sürpriz olsun," diyerek projenin detaylarını paylaşmadı.

25 Ekim'de nikah masasına oturuyor

Özel hayatıyla ilgili önemli bir gelişmeyi de paylaşan Yavuz Bingöl, uzun süredir birlikte olduğu Nilşah Ağaoğlu ile evlenme kararı aldığını açıkladı. Bingöl, "Altı yıldır birlikteyiz ve bu ilişkimizi nikahla taçlandıracağız. 25 Ekim'de, 50-60 kişilik dostlarımızın katılımıyla sade bir nikah töreni yapacağız," diyerek mutluluğunu ifade etti.

Yavuz Bingöl, kariyerinde olduğu kadar özel hayatında da yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, hayranları bu mutlu haberi heyecanla karşıladı.