Bu yazın en popüler aksesuarlarından biri olan sandaletler, sokak modasından plaj tarzına kadar geniş bir yelpazede kendine yer buluyor. İşte 2024 yazına damga vuracak en trend sandalet modelleri:

Platform Sandaletler: Yüksek tabanlı platform sandaletler, hem şıklığı hem de rahatlığı bir araya getiriyor. Bu yaz, renkli ve desenli platform sandaletler öne çıkıyor. Parlak neon renkler ve çiçek desenleri, sokak stilinin vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor. Spor Sandaletler: Spor giyim trendinin etkisiyle, sportif detaylara sahip sandaletler de popülerliğini koruyor. Velcro kayışlar, dayanıklı tabanlar ve renk blokları, spor sandaletlerin bu sezonki vazgeçilmez özellikleri arasında yer alıyor. Minimalist Terlikler: Basit ve şık tasarımlarıyla öne çıkan minimalist terlikler, hem plajda hem de şehirde rahatlıkla tercih edilebilecek bir seçenek sunuyor. İnce kayışlar, metal detaylar ve nötr renkler, minimalist terliklerin bu yazki favori özellikleri olacak. Taşlı ve Süslü Sandaletler: Şıklığı ön planda tutanlar için, taşlı ve süslü sandaletler bu sezon da göz kamaştırıyor. Inci detayları, parlak taşlar ve metalik dokular, sandaletlere zarif bir dokunuş katıyor. Espadril Sandaletler: Doğal ve sıcak bir görünüm arayanlar için, espadril sandaletler harika bir seçenek. Rafya detayları, keten kumaşlar ve dokuma desenler, espadril sandaletleri bu yazın favorisi yapıyor.

Bu yazın sandalet modasında renkli, eğlenceli ve çeşitli seçenekler ön planda. Hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunan bu trend sandaletler, yaz günlerinde her tarza uyum sağlayacak gibi görünüyor.