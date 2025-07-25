Yaz Boyunca Yaratıcılık ve Eğlence İstinyePark İzmir’de

İzmir’in gözde yaşam ve alışveriş merkezi İstinyePark İzmir, yaz tatilinde çocuklara unutulmaz bir deneyim sunuyor. 1 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında her cumartesi ve pazar, çocuklara özel ücretsiz KidzBrain Gelişim ve Tasarım Atölyeleri ile minikler hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Her Hafta Sonu Dopdolu Bir Program

Atölyeler, -1. katta bulunan Ana Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinlikler yaş gruplarına özel olarak planlandı ve farklı alanlara ilgi duyan çocuklara hitap ediyor.

Cumartesi Günleri:

🧠 13.00 – 13.40 | Beyin Egzersizleri ve Dikkat Atölyesi (7-12 Yaş)

📐 14.00 – 14.40 | Math Dizayn – Matematiksel Tasarım (5-7 Yaş)

💻 15.00 – 15.40 | Yeni Nesil Kodlama (Bilgisayarlı, 7-12 Yaş)

📊 16.00 – 16.40 | Math Dizayn Bilgisayarlı (8+ Yaş)

🖼️ 17.00 – 17.40 | Yapay Zeka ile Görsel Tasarım (10+ Yaş)

Pazar Günleri:

🏗️ 13.00 – 13.40 | Tinkercad ile Modelleme (7+ Yaş)

🎨 14.00 – 14.40 | Sticker Tasarım: Tasarla, Uygula, Yapıştır (4-7 Yaş)

🧠 15.00 – 15.40 | KidzBrain Egzersizleri (5-8 Yaş)

🎶 16.00 – 16.40 | Yapay Zeka ile Müzik ve Tasarım (7+ Yaş)

🔬 17.00 – 17.40 | Mind & Science Atölyesi (4-7 Yaş)

Ücretsiz ve Eğitici

Her atölye ücretsiz olarak düzenleniyor ve kontenjanlarla sınırlı. Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine, teknolojiyle tanışmalarına ve bilimsel düşünmeyi eğlenceli yollarla keşfetmelerine olanak sağlayan bu etkinlikler, İstinyePark İzmir’de yaz tatilini renklendiriyor.

Kaçırmayın!

Aileler için güvenli ve eğlenceli bir ortam sunan İstinyePark İzmir, alışverişin ve gastronominin yanında eğitici çocuk etkinlikleriyle de öne çıkıyor. Yaz boyunca çocuğunuzun gelişimine katkı sağlayacak bu keyifli atölyeleri kaçırmayın!

👉 Tarih: 1 Ağustos – 7 Eylül

📍 Yer: İstinyePark İzmir, -1. Kat Ana Etkinlik Alanı

🎟️ Ücretsiz Katılım (Kontenjanla sınırlıdır)

İstinyePark İzmir’de bu yaz tatili çok daha eğlenceli, yaratıcı ve öğretici!