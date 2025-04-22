Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 6A'nın hizmete alınmasıyla Türkiye'nin uzay çalışmalarında tarihi bir fırsat yakaladığını söyledi.

TÜRKSAT 6A hizmete alındı: Erdoğan’dan uzay vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma" töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarında önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirterek, “Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, uzay çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “30 yıl önce Türksat 1B ile başlayan uzay yolculuğumuzu çok daha yüksek bir seviyeye çıkartmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Küresel sistemde hak ettiğimiz konuma gelmeye çok yakınız” dedi.

Türkiye'nin uzay hedefleri büyüyor

TÜRKSAT 6A'nın devreye alınmasıyla birlikte Türkiye, haberleşme alanında kendi uydusunu üreten ve kullanan ülkeler arasındaki yerini güçlendirmiş oldu. Erdoğan, bu adımın sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin uzay çalışmalarını daha da ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.

TÜRKSAT 6A, Türkiye'nin uzay alanındaki bağımsızlık ve teknoloji gücünü artırmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A hizmete başlama töreni vesilesiyle bir aradayız.

9 Temmuz 2024’te uzaya fırlatmış, ilk test yayınını ise şubatta yapmıştık. Şimdi de uydumuzu hizmete almanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Projenin başarıyla ilerletilmesinde emeği geçen tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.

En az 15 yıl hizmet verecek Türksat 6A ile birlikte haberleşme uydularının sayısı 6’ya uzaydaki uydularımızın toplam mevcudu 10’a yükseldi.

TV yayıncılığı başta olmak üzere, acil durum haberleşme hizmetlerini de geniş kapsamda sunacak. TV yayını yaptığımız uydularımızı da artık yedekleyebileceğiz.

Özellikle haberleşme uyduları gibi teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi milli güvenliğimiz için çok önemli

Yüzde 80’in üzerinde yerlilikle Türkiye kendi yerli uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi.

Bu noktaya gelmemiz elbette kolay olmadı. Hayata geçirdiğimiz teknoloji transfer programı ile 3A 4A ve 4B uydularımızın üretiminde Türksat mühendislerimizin yer almasını sağladık. Yıllara sari bu çalışmalar ve tecrübelerle uzay teknolojileri alanında pek çok kritik eşiği aştık.Böylece en yüksek yerlilik oranına sahip Türksat 6A uydumuzu üretmenin tecrübesine sahip olduk. Yapamazsınız diyenlere inat, daha iyisini yaparız dedik.

Azimle çalışarak bugünlere kadar alnımızın akıyla geldik.

Her bir mühendisimize, Türkiye’nin uzaydaki varlığına güç katan her bir kardeşime bir kez daha kalpten teşekkür ediyorum. 23 yıldır olduğu gibi önce hayalleri hedeflere, sonra da hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz. Yerli ve milli haberleşme uydumuzla birlikte Türksat'ın kapsadığı alan Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı kapsayacak şekilde genişleyecek.

Tüm aşamalarda aktif roller üstlenen onlarca mühendis ve personelimizle birlikte insan kaynağı yetiştirmiş olduk. Uluslararası ölçekte rekabet edebilme becerisine eriştik.

Fırlatma süreci de Türksat tarafından yönetildi. Dünya nüfusunun yüzde 60’ından fazlasını yani 5 milyar kişiyi kapsıyor.

Elde edilen bu kazanımla milli uydu markamızı oluşturma ve milli uzay şirketi kurulma noktasında önemli bir fırsat yakalamış bulunuyoruz. Takım uydu projelerinin hayata geçirilmesinde de bu birikimden istifade edeceğiz. Çıtayı sürekli yukarıya çıkartacağız.

Türkiye’nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır. Küresel sistemde hak ettiğimiz konuma gelmeye çok yakınız.

Daha önce bilimsel ve teknolojik ilerlemeler yaşanırken biz millet olarak enerjimizi boş tartışmalarla harcadık. Mezhep, köken, görüş farklılıkları üzerinden Türkiye’yi küresel rekabette minder dışına itmeyi başardılar.

Eller koşar adım ilerlerken biz yıllarca yerimizde saydık. Ekonomide, demokraside, toplumsal barış ve huzurda ağır faturalar ödedik.

Bugün de dünya büyük bir dönüşümün arifesinde, küresel ticaretin kuralları kökten değişiyor. Her gün yeni bir gerilime uyanıyoruz.

Batı dünyası ve kurumları eski etkinliğini yitirmiş durumda Yapay zeka teknolojilerinin nereye varacağını kimse kestiremiyor. Türkiye’nin ismi bölgesinin bir kutup başı olarak her platformda daha fazla zikrediliyor.

Böylesi bir dönemde ana muhalefet partisi eliyle Türkiye eski kavgaların içine çekilmek isteniyor.

Şunu açık ve net söylemek isterim. Oyuncular değişmiş olsa da oynanan oyunun aynı olduğunu biliyoruz.

Hükümet olarak biz de hizmet ve eser siyasetimizden kopmayarak, onların tuzağına düşmüyoruz.

Bugün de Türksat 6 A’yı devreye alıyoruz. 30 yıl önce Türksat 1B ile başlayan uzay yolculuğumuzu çok da yüksek bir seviyeye çıkartmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Projede yer alan kurumlarımızla mühendislerimizle, ne kadar iftihar etsek azdır.

İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

TÜRKSAT 6A NEDİR?

Türkiye, uzay teknolojilerinde dev bir adım atarak ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’yı bugün itibarıyla hizmete aldı. Yüzde 81 yerli üretim oranıyla dikkat çeken uydu, ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH gibi Türk savunma sanayi devlerinin iş birliğiyle geliştirildi. 8 Temmuz 2024’te SpaceX’in Falcon 9 roketiyle Florida’daki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden fırlatılan Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde, 35.786 kilometre yükseklikte konumlandı. En az 15 yıl görev yapacak olan uydu, 84 ekipman türü ve 23 çeşit yerli teknolojiyle donatıldı. Türksat 6A, Türkiye’nin iletişim kapsama alanını 3,5 milyardan 5 milyar insana çıkararak dünya nüfusunun %65’inden fazlasına ulaşmayı hedefliyor. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi yeni bölgeleri kapsayacak uydu, sivil ve askeri haberleşme, televizyon yayıncılığı ve internet hizmetleriyle Türkiye’nin küresel iletişim ağındaki etkisini güçlendirecek. Yerli bileşenleriyle uluslararası pazarda ihracat potansiyeli kazanan Türksat 6A, Türkiye’yi iletişim uydusu üreten sayılı ülkeler arasına taşıdı. 20 yıllık bir vizyonun ürünü olarak ortaya çıkartıldığı vurgulanan bu proje, Türkiye’nin “Uzay Vatan” hedeflerini gerçeğe dönüştüreceği ve gelecekteki uzay projeleri için sağlam bir temele oturttuğu vurgulanıyor.

UZAYDA İDDİAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hizmete alınan Türksat 6A'nın uzaydaki bilgi birikiminin göstergesi olduğunu belirterek, "Türksat 7A ile yüksek çözünürlüklü gözlem gerçekleştirecek, yeni nesil takım uydularımız İmece-2 ve İmece-3 ile uzayda iddiamızı güçlendireceğiz" dedi.

Bakan Kacır, Türkiye'de bugüne kadar ürettikleri en yüksek değere sahip teknoloji ürünü Türksat 6A'nın yörünge kabul testleri ve devreye alma işlemleri sonrasında bugün TÜRKSAT'ın işletmesi için hazır durumda olduğunu dile getirdi.

Uydu çalışmalarında tarihi bir dönemeç niteliğindeki bu projenin ardından yeni atılımları hayata geçirmeye devam ettiklerini aktaran Kacır, şöyle konuştu:

"Tarihimizin en büyük bütçeli teşvik programı HIT-30 ile uzay teknolojilerinde yatırımları destekliyoruz. Rekabet Öncesi İşbirliği Programı'mızda yakın yörünge uydularının üretiminde kabiliyetlerimizi geliştirecek Uydu Teknolojileri Geliştirme Çağrımız büyük ilgi gördü. Önümüzdeki dönemde uydu geliştirme alanında kamudaki kapasiteyi tek çatı altında toplayacağız. Küresel rekabet gücüne sahip milli uydu şirketimizi oluşturacağız. Türksat 6A Projesi'nde elde ettiğimiz kazanımlardan üst düzeyde yararlanacağımız Türksat 7A ile yüksek çözünürlüklü gözlem gerçekleştirecek yeni nesil takım uydularımız İmece-2 ve İmece-3 ile uzayda iddiamızı güçlendireceğiz."

Gözlem uydularında elektro-optik kamera gibi yüksek katma değerli sistemlerde başlattıkları ihracatı haberleşme uydularıyla sürdüreceklerini vurgulayan Kacır, AR-GE ve üretim kabiliyetlerini Ay Misyonu'nda değerlendirdiklerini anlattı.

UZAY TEKNOPARKI AÇILACAK

Kacır, kendi mühendisleri ve bilim insanlarının geliştirdiği milli itki sistemine sahip uzay aracıyla Ay'a erişeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin uzaydaki vizyonunu ortaya koyan, Türkiye Uzay Ajansımız ile sürdürdüğümüz Milli Uzay Programı doğrultusunda güçlü ve tam bağımsız Türkiye'nin yerini uzayda tahkim edeceğiz. Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında ilk astronotumuz Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 13 bilimsel deneyi başarıyla yürüttü. Tuva Cihangir Atasever, 7 deney icra ettiği yörünge altı araştırma uçuşu gerçekleştirdi. Milletimizin büyük heyecanla takip ettiği uzay bilim misyonlarımız, milyonlarca gencimize ilham kaynağı oldu. Önümüzdeki dönemde insanlı uzay araştırmalarına teknoloji tedarik eden ülkelerden biri olacağız. Ülkemizde yeni uzay girişimlerinin filizlenmesini ve yeşermesini hızlandıracak uzay teknoparkını Ankara'da açacağız. Uzay sanayimizi geliştirerek küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Uzaya bağımsız erişimi teminat altına alacak uzay limanımızı kuracağız. Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi'ni gerçekleştirerek teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edecek stratejik kazanımlar elde edeceğiz."

UYDUNUN UZAY YOLCULUĞU 9 TEMMUZ 2024'TE BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ülkenin uzaydaki izini daha da güçlendireceğini belirtti.

Uraloğlu, bu tarihi başarının temellerinin 2014'te proje finansörleri olan Bakanlığa bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi, TÜBİTAK ve TÜRKSAT arasında imzalanan anlaşmayla atıldığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da ASELSAN tarafından geliştirilen görev yüküyle projeye paydaş olarak destek verdi. 2015'te açılan Kahramankazan'daki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezimiz (USET) uydunun tasarım, entegrasyon ve test süreçlerinin ana üssü oldu. TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH gibi milli kurumlarımızla uydu yönetim birimi, tepki tekeri, güneş algılayıcıları, antenler ve güç kontrol birimleri gibi kritik bileşenleri yerli imkanlarla üreterek bu projeyi bir şahesere dönüştürdük."

Uraloğlu, uydunun asıl uzay yolculuğunun 9 Temmuz 2024'te SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya başarıyla fırlatılmasıyla başladığını, 20 Temmuz 2024'te geçici yörüngesine yerleştiğini, 23 Ekim 2024'te burada yapılan testleri başarıyla tamamladığını ve 28 Aralık 2024'te nihai görev yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesine ulaştığını anlattı.

Uraloğlu, Türksat 6A'nın, aynı zamanda teknoloji transferi, yerli üretim ekosistemi, insan kaynağı yetiştirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması gibi kazanımlarıyla Türkiye'nin uzay sanayisine yön verecek bir dönüm noktası olduğunu belirterek, böylece, yerli ekipman üretiminde uluslararası arenada rekabet edebilecek seviyeye ulaşıldığını bildirdi.

Projenin, onlarca genç mühendisin yetişmesini sağladığını, uydu ve uzay teknolojilerinde insan kaynağı kapasitesini artırdığını anlatan Uraloğlu, "Bir haberleşme uydusunun yaklaşık 250 milyon dolar değeri olduğu düşünüldüğünde, Türksat 6A'nın ekonomik ve stratejik kazanımları da ülkemizin ekonomik gücüne güç katacaktır. Dışa bağımlılığı azaltarak milli güvenliğimizi perçinleyen bu proje, Türkiye'yi bölgesinde uydu üretim merkezine de dönüştürmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

"UYDUNUN FIRLATMA SÜRECİ TÜRKSAT TARAFINDAN DOĞRUDAN YÖNETİLDİ"

Uraloğlu, uydunun fırlatma sürecinin TÜRKSAT tarafından doğrudan yönetildiğini aktararak, bunun, Türkiye'nin uzay projelerinde bağımsız yönetim kabiliyetinin ve küresel liderlik gücünün bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Türksat 6A'nın, haberleşme uydusu olmanın ötesine geçtiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin uzaydaki izini daha da güçlendirecek, gökyüzünde milletimizin gururunu sonsuza dek taşıyacaktır. İnşallah, haberleşme uydularımızın yedinci serilerinin hazırlık çalışmalarına da başladık. Yedinci nesil uydularımızla hem yerli ve milli kaynaklarımızı kullanacağız hem de uluslararası işbirliklerinden azami yararlanacağız. Türkiye Yüzyılı'nda, daha nice eserlere Sayın Cummhurbaşkanımızın liderliğinizde imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum."