Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 100 günlük çalışma programında duyurduğu projelerden biri olan Yelki Güzbel Cafe’nin inşaatına hızla başlandığını açıkladı. 2020 yılında başlatılan Güzbel Cafe projesinin bir parçası olarak, Yelki’de yeni bir mekan oluşturulacak.

Kış ve yaz için ideal mekan

Başkan Günay, projeyle ilgili olarak, “Yelki Güzbel Cafe, hem kapalı hem de açık alanlardan oluşacak. Kışın sıcak, yazın ise serin bir ortam sağlayarak vatandaşlarımıza hizmet sunacağız. Ayrıca, çocuklar için özel bir oyun alanı oluşturacağız, böylece aileler çocuklarıyla birlikte rahatça vakit geçirebilecekler” dedi.

Yelkili hemşehrilere özel

Günay, Yelki halkının uzun zamandır Güzbel Cafe talebi olduğunu belirterek, “Yelki Belde Belediyesi, Yelkililer için büyük önem taşıyan bir yer. Eski düğün salonu olarak kullanılan bu alanı değerlendirerek, halkımıza kazandıracağız. Yelkimize büyük bir katkı sağlayacak” diye konuştu.