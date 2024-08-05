Yatırımcılar ve vatandaşlar, iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 5 Ağustos altın fiyatları:

Güncel altın fiyatları

Gram altın 2 bin 621 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 193 liradan işlem görüyor. Gram altının alış fiyatı 2.621,03 TL, satış fiyatı ise 2.621,52 TL olarak belirlenmiş durumda. Çeyrek altının alış fiyatı 4.193,65 TL, satış fiyatı ise 4.286,19 TL'dir.

Ons altın fiyatları

Ons altının alış fiyatı 2.442,96 dolar, satış fiyatı ise 2.443,42 dolar olarak işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatındaki değişimler, Türkiye'deki altın fiyatlarına da doğrudan etki ediyor.

Diğer altın türleri ve fiyatları

Cumhuriyet Altını:

Alış: 16.774,60 TL

Satış: 17.092,34 TL

Yarım Altın:

Alış: 8.361,09 TL

Satış: 8.572,38 TL

Ata Altın:

Alış: 17.294,82 TL

Satış: 17.736,04 TL

14 Ayar Bilezik Gramı:

Alış: 1.411,70 TL

Satış: 1.849,85 TL

22 Ayar Bilezik Gramı:

Alış: 2.389,52 TL

Satış: 2.528,62 TL

Ziynet Altın:

Alış: 16.774,60 TL

Satış: 17.092,34 TL

Altın fiyatlarındaki değişimin etkileri

Altın fiyatlarındaki bu değişimler, hem yatırımcıları hem de tasarruf sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Altın, güvenli liman olarak görüldüğü için, ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların tercih ettiği bir araç olmaya devam ediyor. Türkiye'de düğün, nişan gibi özel günlerde de sıklıkla tercih edilen altın, piyasalardaki hareketliliği de yansıtıyor.