Teamfluencer, markaların ve influencer'ların tüm pazarlama sürecini tek bir platformdan yönetmesini sağlayan bir influencer pazarlama platformu. Türkiye'ye nano influencer pazarlama modelini ilk getiren platform olarak, markalara uygun maliyetli ve yüksek etkileşimli influencer iş birlikleri kurma imkanı sağlıyor.

Nevzat Aydın'dan övgü dolu sözler

Yatırımla ilgili değerlendirmesinde Teamfluencer ekibini kutlayan Nevzat Aydın, yenilikçi iş modellerinin ve ölçeklenebilir yapıların başarıdaki önemine inandığını belirtti. Aydın, ekibin birlikte çalışmanın gücüne olan inancının platformu daha da ileriye taşıyacağına inandığını söyledi.

Hedef globalde liderlik

450 binden fazla içerik üreticisine ev sahipliği yapan ve yüzlerce marka tarafından kullanılan Teamfluencer, aylık 50 milyondan fazla kişiye ulaşıyor. Platform, yapay zeka sayesinde markaların hedef kitlelerine en uygun influencer'larla eşleşerek veri odaklı ve uçtan uca bir influencer pazarlama süreci yönetmelerini mümkün hale getiriyor.

Teamfluencer Kurucu Ortağı ve CEO'su Dilara Bostancıoğlu, yatırımın ardından şirketin platforma yeni özellikler eklemek ve pazarını genişletmek için stratejik bir plan izleyeceğini açıkladı. Bostancıoğlu, öncelikli hedeflerinin teknolojiyi kullanarak influencer pazarlamanın değer önerisini artırmak ve influencer pazarlamayı ölçeklenebilir hale getirmek olduğunu belirtti.

Yapay zeka ile daha etkili çözümler

Teamfluencer Kurucu Ortağı ve CTO'su Ilgım Öztürk ise Nevzat Aydın'ın yatırımıyla birlikte hedeflerinin, markaların influencer pazarlama stratejilerindeki payını artırmak ve influencer pazarlamasını teknoloji desteğiyle daha erişilebilir hale getirmek olduğunu söyledi. Öztürk, yakın zamanda yapay zeka tabanlı yeni özellikler devreye alacaklarını ve markalara daha fazla içgörü ve veri sunarak pazarlama stratejilerinde aranan bir çözüm ortağı olacaklarını ifade etti.