Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, motor sporlarına olan ilgisiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak, Sakaryalı milli motosikletçi ve eski milletvekili olan babasının milyon dolarlık lüks arabasının üzerinden ATV ile uçan Zayn, bu cesur hareketiyle nefes kesti.

Zayn, ATV'siyle lüks aracın üzerinden geçtikten sonra aracın üzerine çıkarak milli atıcı Yusuf Dikeç'in ünlü pozunu verdi. Bu an, hem motor sporları tutkunlarının hem de sosyal medyanın ilgisini çekti. Genç yaşına rağmen motor sporlarına olan yeteneği ve ilgisiyle adından söz ettiren Zayn Sofuoğlu, babasının izinden giderek bu alanda büyük başarılar elde etmeye aday gibi görünüyor.