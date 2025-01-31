Aydın’da, 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu'nun yerine yapılacak olan 6 bin kişilik modern Adnan Menderes Şehir Stadı için önemli bir adım atıldı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak inşa çalışmalarına başlanacak.

Süper lig standartlarında spor kompleksi

Yeni stadyum, Süper Lig standartlarına uygun olarak inşa edilecek ve sadece futbol maçlarına değil, çeşitli amatör branşlara da ev sahipliği yapacak. Uluslararası akreditasyon standartlarına uygun şekilde donatılacak stadyum, 30 metre yüksekliğinde dört aydınlatma direği ve LED projektörlerle gece etkinliklerine modern bir atmosfer sunacak.

Medya ve sporcular için üst düzey donanım

Seyircilere konforlu bir izleme deneyimi sunacak olan yeni stadyum, basın tribünü, toplantı salonları, doping kontrol odaları, engelli dostu alanlar ve şok havuzları gibi donanımlarla da sporculara üst düzey bir deneyim sağlayacak. Ayrıca, medya mensupları için geniş otopark imkanları, canlı yayın kamera platformları ve TV/radyo yayın odaları da bulunacak.

Aydın’ın spor altyapısına büyük katkı sağlanacak

Yeni stadyum, Aydın’ın spor altyapısını güçlendirecek ve şehrin spor alanındaki iddiasını artıracak. Modern yapısı ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla, profesyonel ve amatör spor branşlarına önemli katkılar sağlayacak. Stadyumun önümüzdeki sezona yetiştirilmesi hedefleniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, projeye verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri ve diğer yetkililere teşekkür etti.