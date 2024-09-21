Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alınarak, yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı.

Görev değişikliğinin detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, uzun süredir sürdürdüğü görevinden alındı. Kıran, özellikle sosyal yardımlar ve aile politikaları konusundaki çalışmalarıyla tanınan bir isimdi. Ancak, görevden alınmasının gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yerine atanan Adil Çalışkan, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak bakanlık bünyesinde önemli bir deneyime sahip. Çalışkan’ın atanması, bakanlık içinde sosyal yardımlara yönelik politikaların daha da güçleneceğine dair sinyaller veriyor.

Adil Çalışkan kimdir?

Adil Çalışkan, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nde üstlendiği görevlerde önemli projelere imza attı. Özellikle sosyal yardımların daha etkili ve sürdürülebilir hale getirilmesi için yaptığı çalışmalarıyla biliniyor. Çalışkan’ın bakan yardımcılığı görevine getirilmesi, kamuoyu tarafından bakanlık içindeki reform süreçlerinin hız kazanacağı yönünde değerlendiriliyor.