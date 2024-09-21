Microsoft’un sahip olduğu LinkedIn, kullanıcı verilerini yapay zeka eğitiminde kullandığını açıkladı. Gizlilik politikasındaki bu değişiklik, iş dünyası platformunun üyeleri arasında endişe yarattı. Özellikle yapay zeka araçları için veri toplanmasının geniş kapsamlı etkileri tartışılıyor.

Dünyanın en popüler iş platformlarından biri olan LinkedIn, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, platformdaki kullanıcıların kişisel verilerini üretken yapay zeka araçlarını eğitmek için kullandığını doğruladı. Bu duyuru, gizlilik politikasında yapılan güncelleme ile açıkça ifade edilirken, verilerin ne kadar geniş bir çerçevede kullanıldığı merak konusu oldu.

Verileriniz yapay zeka için kullanılıyor

LinkedIn, üyelerinin platformdaki aktivitelerini, paylaşımlarını ve dil tercihleri gibi verilerini yapay zeka araçlarının ince ayarı ve geliştirilmesi için kullanıyor. Bu süreç, özellikle yazım önerisi gibi yapay zeka ile desteklenen yeni araçların daha iyi sonuç vermesini sağlamayı amaçlıyor. Platform yetkilileri, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına bu verilerin önemli olduğunu belirtse de, gizlilik savunucuları bu tür uygulamalara temkinli yaklaşıyor.

Forbes ve 404 Media gibi medya kuruluşları, LinkedIn’in kullanıcıların izni olmadan verileri topladığını öne sürdü. Özellikle 404 Media’nın raporuna göre, kullanıcı sözleşmesinde açık bir izin olmadan bu tür hamlelerin yapılması ciddi bir etik problem yaratıyor.

Microsoft ve iş ortakları belirsiz

LinkedIn’in yapay zeka araçlarını eğitirken verileri "iştirakleri" ile paylaştığı bilinse de, Microsoft dışında hangi şirketlerle çalışıldığı belirsiz. Bu durum, kullanıcıların hangi bilgilerinin kimler tarafından kullanıldığı sorusunu gündeme getirdi.

Bu gelişmeler üzerine LinkedIn sözcüsü Greg Snapper, platformun gizlilik politikaları konusunda her zaman şeffaf olduğunu savundu. Kullanıcıların verilerinin bu şekilde kullanılmasını istememeleri durumunda, "Ayarlar" menüsünden bu izni geri çekebileceğini belirtti.

"Üretken Yapay Zeka İyileştirme Verileri" başlığı altındaki bu ayar ile kullanıcılar, verilerinin yapay zeka modellerinde kullanılmasını engelleyebiliyor. Ancak, geçmişte yapılan veri kullanımı bu ayarın devreye girmesiyle durdurulamıyor.

Tartışmaların odağında yapay zeka

Yapay zekanın eğitimi, verilerin nasıl toplandığı ve kullanıldığıyla ilgili pek çok etik sorunu da beraberinde getiriyor. Benzer bir itiraf, Meta tarafından geçtiğimiz hafta yapılmıştı. Meta, yapay zeka modeli için Avustralyalı kullanıcıların sosyal medyada paylaştığı herkese açık fotoğrafları kullandığını kabul etmişti. Bu tür olaylar, dijital gizlilik konusunda yeni yasal düzenlemelerin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

LinkedIn’in yapay zeka politikalarındaki bu yenilikler, kullanıcı verilerinin sınırlarının yeniden çizilmesini gerektiriyor. 20 Kasım'da yürürlüğe girecek yeni gizlilik politikasıyla, bu konuda daha fazla güncelleme bekleniyor. Bu süreç, kullanıcıların platforma olan güvenini nasıl etkileyecek, zaman gösterecek.