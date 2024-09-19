Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Türkiye genelinde önemli atamalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Önder Bakan, Amasya Valisi olarak görevlendirildi. Amasya'nın yeni valisi olarak atanan Önder Bakan’ın hayatı ve kariyeri, özellikle bölge halkı tarafından yakından takip ediliyor.

Önder Bakan’ın hayatı ve kariyeri

Önder Bakan, 1971 yılında Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde doğdu. İlköğretimini Kocaali Köyü'nde, orta ve lise eğitimini ise Şarköy Lisesi'nde tamamladı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde başladığı eğitim hayatını, 1990’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne geçiş yaparak 1994 yılında tamamladı. Ayrıca, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi’nde Yüksek Lisans yaptı.

Kariyer yolculuğu

Önder Bakan, 1996 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kaymakamlık sınavını kazanarak Edirne Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. İngiltere'nin Hastings şehrinde sekiz ay süren bir eğitim ve deneyim sürecinden sonra, Türkiye’de çeşitli ilçelerde Kaymakamlık görevinde bulundu. Sırasıyla Sakarya’nın Taraklı, Siirt’in Tillo, Düzce’nin Gümüşova ve Sivas’ın Divriği ilçelerinde görev yaptı.

2010 yılında İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nda Şube Müdürlüğü görevine atandı. 2013 yılında ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Bu deneyimlerinin ardından, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve son olarak Amasya Valisi olarak atandı.

Önder Bakan’ın deneyimli ve kapsamlı kariyeri, Amasya için yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor. Valilik görevi süresince, Bakan’ın bölgedeki sorunları çözme ve halkın yaşam kalitesini artırma konusundaki çabaları merakla bekleniyor.