Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, eğitime katkı sağlamak amacıyla Eylül ayı maaşını bağışlayarak, Fethiye Belediyesi'nin başlattığı "Eğitime Destek" kampanyasını resmen başlattı.

Başkan Karaca'dan eğitime destek

Fethiye Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan "Eğitime Destekleriniz Geleceğe Umut Oluyor" kampanyasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım elini uzatıyor. Belediye Başkanı Alim Karaca, Eylül ayı maaşını kampanyaya hibe ederek destek oldu ve kampanyanın önemine dikkat çekti.

Başkan Karaca, “Zorlu ekonomik şartlarda eğitimlerine devam etmeye çalışan öğrencilerimize yardım eli uzatmak bizim görevimiz. Onların geleceğine ışık tutmak ve umut olmak için bu kampanyayı başlattık. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlarımız veya destek ihtiyacı olan aileler, 444 90 82 numaralı telefondan ya da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’müzden başvurularını yapabilirler" dedi.

Yardım kampanyasına nasıl katılabilirsiniz?

Fethiye Belediyesi’nin yürüttüğü bu destek projesi, hem maddi yardımda bulunmak isteyen hayırseverler için hem de ihtiyaç sahibi öğrenciler için bir köprü vazifesi görüyor. Eğitim hayatına devam etmekte zorlanan öğrencilere yönelik bu projede, başvuru yapmak ya da kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, 444 90 82 numaralı telefon hattından veya belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden gerekli bilgilere ulaşabilecekler.

Eğitim için dayanışma çağrısı

Başkan Karaca, yaptığı açıklamada, ekonomik krizlerin eğitimi ne denli etkilediğine dikkat çekerek, toplumun her kesiminden destek beklediklerini ifade etti. Bu kampanyanın, özellikle maddi zorluk yaşayan öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirten Karaca, kampanyanın geniş kitlelere ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.