Türkiye genelinde valilik görevlerinde önemli değişiklikler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliği’ne Turan Ergün atandı. Ergün, daha önce Uşak Valisi olarak görev yapıyordu ve Artvin’de yeni görevine başlayacak. Peki, Turan Ergün kimdir, hangi görevlerde bulunmuştur?

Turan Ergün kimdir?

Turan Ergün, 1967 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde başladı ve 1989 yılında mezun oldu.

Kariyer başlangıcı ve ilk görevleri

1992 yılında Samsun'da kaymakam adayı olarak kamu görevine atıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinde kaymakamlık yaptıktan sonra Mülkiye Müfettişliği ve Başmüfettişliği gibi önemli görevlerde bulundu.

Üst düzey görevler

2002 yılında Mülkiye Müfettişi, 2003’te ise Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı. 2016 yılında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Ergün, Haziran 2020'de Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı.

Uşak Valiliği ve Artvin Valiliği

2022 yılında Uşak Valiliği’ne atanarak önemli bir yönetim görevine başlamıştı. 19 Eylül 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliği'ne atandı.

Turan Ergün’ün kariyer özeti

1992: Kaymakam adayı olarak göreve başladı.

2002: Mülkiye Müfettişi

2003: Mülkiye Başmüfettişi

2016: Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı

Haziran 2020: Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı

2022: Uşak Valisi

Eylül 2024: Artvin Valisi

Turan Ergün, geniş tecrübesi ve uzun yıllara dayanan kamu yönetimi birikimiyle Artvin Valiliği’ne atanarak önemli bir görevi üstlenmiş oldu. Artvin halkı, Ergün’ün tecrübeleriyle ilde önemli değişiklikler ve gelişmeler yaşanmasını bekliyor.