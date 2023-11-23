Yerel seçimlere girmeye ''çeyrek kala'' CHP'deki patron değişikliği bazılarının canını fazlasıyla sıktı... Yapılan ''bir dönem daha'' hesapları da güme gitmişe benziyor...

Şimdiye kadar benimsenen genel başkana yakın olma çabaları olsun, ara sıra genel merkez ziyaretleri olsun, A takımı'nı hoşnut etme çabaları olsun bu saatten sonra, yeniden ete kemiğe bürünmeye başladı...

Artık oyun ''Özgür Özel'' kurallarına göre oynanacak...

Diğer bir deyişle, İstanbul, Ankara, Aydın dışındaki CHP'li başkanlar ''diken üstünde''...

Ancak görünen o ki, hizmet eden, kendisini ispat etmiş, partinin gücünü tabana yaymış başkanların da önü kesilmeyecek. Yani yeniden aday gösterilecekler...

Aslında rahmetli Süleyman Demirel'in sözlerini her gün tekrar etmiş olsak bile, abes olmaz...

''Türkiye'de 24 saatte çok şeyler değişir.'' derdi Demirel...

Kimin aklına gelirdi ki;

11 seçim kaybetmiş,

Ak saçlılarla mücadele etmiş,

Muharrem İnce'leri dize getirmiş,

Her türlü hizip'lerle ve hizipçi'lerle savaşmış,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her Allah'ın günü saydırmış,

Dünya kadar tazminat davalarına maruz kalmış ve sonunda mal varlığından olmuş,

Kemal Kılıçdaroğlu'nun;

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonunda oluşan ''yenilgi rüzgarı'' ile koltuğunu kaptıracağı...

Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı ''değişim rüzgarı''nın çığ gibi büyüyeceğini, Özgür Özel'i de kuçaklayacağı ve koltuğun değişimcilere kayacağını kim bilebilirdi ki...

2019 yerel seçimlerinden bu güne köprünün altından ''an itibari ile'' çok sular akmıştır...

Bugün Özgür Özel'in aday belirlemekte uygulayacağı kriterler hiç şüphe yok ki bir dahaki genel seçimlerin referansı olacaktır...

Kimse ''martafal'' okumasın...

Bu ülkenin insanı aldığı hizmete göre oyunu veriyor...

Dolayısı ile başta İzmir olmak üzere kritik noktalardaki belediye başkanlıkları çok ama çok önemlidir...

Şüphesiz menfaat sahipleri kongre ibresinin Özgür Özel'e döndüğü ilk andan beri ''büyük bir algı'' operasyonu içine girdiler...

Ama hiç heveslenmesinler...

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu birlikte nasıl değişim ateşini yaktılarsa, aday belirlemekte de aynı yöntemi kullanacaklar ve beraberce karar vereceklerdir...

Zaten mevcut başkanlarının yerine yenilerinin adları açıklandığı zaman da ''şakşakçılar'' kuçaklarını onlara açacak, yine...

''Ben demiştim, zaten senin hakkındı'' diyeceklerdir...