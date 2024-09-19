9 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Burdur'un yeni Valisi olarak atanan Tülay Baydar Bilgihan, İçişleri Bakanlığı'ndaki köklü tecrübesiyle dikkat çekiyor. Önceki görevleri ve profesyonel geçmişi, onun bu yeni görevde başarılı olacağının sinyallerini veriyor.

Tülay Baydar Bilgihan’ın hayatı ve kariyeri

1978 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya gelen Tülay Baydar Bilgihan, 1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Kamu yönetimi alanındaki eğitimi, onun bu alandaki kariyerine sağlam bir temel oluşturdu.

Mesleki başlangıç ve ilerleme

2000 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine Kaymakam adayı olarak başlayan Bilgihan, yaklaşık üç yıl süren eğitim sürecinin ardından çeşitli illerde kaymakamlık görevlerinde bulundu. Bu dönemde sırasıyla Isparta'nın Yenişar Bademli, Erzurum'un Köprüköy, Malatya'nın Hekimhan, Denizli'nin Kale ve Babadağ ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

Yönetim tecrübesi ve idari görevler

Kariyerinde ilerleyen Bilgihan, Erzincan Vali Yardımcılığı, Yalova-Armutlu Kaymakamlığı ve Kayseri-Hacılar Kaymakamlığı gibi önemli görevlerde bulundu. Ayrıca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü ve Kimlik Kartları Daire Başkanlığı görevlerini de yürüttü.

2017-2022 yılları arasında Ankara-Gölbaşı Kaymakamlığı görevinde bulunan Bilgihan, bu dönemde büyük bir yönetim tecrübesi kazandı. 24 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Burdur Valiliği ataması

Son olarak, 19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Tülay Baydar Bilgihan Burdur Valisi olarak atanmıştır. Bu görevde, deneyimlerini ve bilgi birikimini kullanarak Burdur'un kalkınmasına katkıda bulunması beklenmektedir.