İzmir'de faaliyet gösteren Ege Bölgesi Aydınlı Yörükler ve Efeler Derneği, geleneksel 'Keşkek Günü' etkinliğiyle Aydınlıları bir araya getirdi. Etkinlik, İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Yörük Türkmen Merkezi’nde düzenlendi.

Aydınlıların kaynaşma anı

Dernek Başkanı Mehmet Oğuz ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı etkinliğe, İzmir’de yaşayan Aydınlı bürokratlar, akademisyenler ve iş insanları katıldı. Programa katılanlar, yöresel lezzetlerin başında gelen keşkek eşliğinde sohbet ederek dostluklarını pekiştirdi. Etkinlikte, Yörük Kültürü’nün tanıtımı yapıldı ve bu kültürün genç nesillere aktarılması için çeşitli kararlar alındı.

Yörük kültürünün yaşatılması

Dernek Başkanı Mehmet Oğuz, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yörük ve Efe kültürünün yaşatılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti. Oğuz, “İletişim araçları hızla gelişmesine rağmen, insanlar ve topluluklar arasındaki mesafe giderek açılıyor. Genç kuşakların, akrabaları ve kültürler arasında kopan iletişim, gelenek ve göreneklerin unutulmasına neden oluyor. Bu nedenle, dernek olarak kültürümüzü yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmak için bu tür etkinlikler düzenliyoruz” dedi.

Kültürel sergi ve etkinlikler

Program kapsamında davetliler, Yörüklerin tarih boyunca kullandıkları kıyafetler ve alet edevatlarından oluşan mini sergiyi ziyaret etti. Sergi, katılımcılara Yörük kültürünün çeşitli yönlerini tanıma fırsatı sundu.