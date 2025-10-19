İzmir’in Kiraz ilçesi Haliller Köyü dün akşam 13 yaşındaki Buse H.’nin kaybolmasıyla sarsıldı. Küçük kız, ailesiyle birlikte Haliller Köyü İlkokulu bahçesinde düzenlenen bir düğüne katılmıştı.

Arama çalışmaları başlatıldı

Saat 22.00 civarında ailesi Buse’yi bahçede göremeyince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, köy ve çevresinde geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı.

Güvenlik kameraları kaydı ortaya çıktı

İncelenen güvenlik kameraları, Buse’nin kaybolmadan önce yoldan karşıya geçtiğini, kısa süreliğine bir aracın arkasına saklandığını ve ardından boş araziye doğru koştuğunu gösterdi.

Ekipler ve köylüler sahada

Jandarma, AFAD ve iz takip köpekleri, tarlalar, dere yatakları ve ormanlık alanlarda gece boyunca arama yaptı. Çalışmalar, güvenlik kameraları ve vatandaş ihbarları doğrultusunda sürdürülüyor. Bölgede yaşayan köylüler de arama faaliyetlerine destek veriyor.