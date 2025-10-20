Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretlerini başlatıyor. 24 Ekim 2025’ten itibaren ülke genelinde gerçekleştirilecek etkinliklerde vatandaşlarla birebir buluşmalar ve “Derdiniz Derdimizdir” sohbetleri yapılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ziyaretlerin geniş kapsamlı olacağını belirterek, "Evlerle sınırlı kalmayacak, esnaf, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve köylere kadar uzanacak" dedi. Ziyaretler, tüm il ve ilçelerde yaygınlaştırılacak ve toplumun her kesimiyle buluşmayı hedefleyecek.

Yalçın, partinin hedeflerini de şöyle özetledi:

"Türkiye, terörle mücadelede olağanüstü bir başarı göstermiştir. MHP, Terörsüz Türkiye projesine odaklanarak toplumsal barış, kardeşlik ve huzurun tesisi için çalışmalarını sürdürecektir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın derdi dinlenecek ve devlet ile siyaset kurumundan beklentiler kayda geçirilecektir."

Ziyaret ve sohbet toplantılarına partinin tüm kademeleri katılacak; başkanlık divanı, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları ile yerel meclis üyeleri etkinliklerde yer alacak.

MHP, sadece terörle mücadele değil, halkın ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm üretmeyi de hedefliyor. Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı alınacak tedbirlere destek verileceği belirtilirken, toplumun sosyal dönüşümüne yönelik projeler geliştirileceği duyuruldu.